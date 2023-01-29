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Сегодня, 18:35

Следующим соперником Артура Бетербиева станет британец Каллум Смит

Руслан Минаев
Артур Бетербиев.
Фото Reuters
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Президент WBC Маурисио Сулейман назвал имя следующего соперника чемпиона мира в полутяжелом весе Артура Бетербиева.

«Каллум Смит является обязательным претендентом. Он будет следующим соперником Бетербиева», — цитирует Сулеймана ТАСС.

В ночь на 29 января в Лондоне Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе в поединке против британца Энтони Ярда.

На счету 32-летнего британца Смита 30 боев, 29 побед (21 нокаутом) и 1 поражение (от Сауля Альвареса в 2020 году).

Источник: ТАСС
Бокс
Артур Бетербиев
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