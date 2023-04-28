Следующий бой Усика может пройти в Польше

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0), заявил, что прибыл в Польшу для изучения там возможности проведения боя украинца.

«Встретился со своим братом Анджеем Василевским, чтобы изучить возможности для боя Усик-Дюбуа в Польше этим летом», — приводит слова Красюка Boxing Scene.

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) потребовала от команды Усика начать переговоры с обладателем пояса WBA World британцем Даниэлем Дюбуа? (19-1).