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Сегодня, 08:26

Следующий бой Усика может пройти в Польше

Давид Хачатрян
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Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0), заявил, что прибыл в Польшу для изучения там возможности проведения боя украинца.

«Встретился со своим братом Анджеем Василевским, чтобы изучить возможности для боя Усик-Дюбуа в Польше этим летом», — приводит слова Красюка Boxing Scene.

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) потребовала от команды Усика начать переговоры с обладателем пояса WBA World британцем Даниэлем Дюбуа? (19-1).

Александр Усик
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