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Сегодня, 04:59

Соперник Гассиева ответил на обвинения в договорняке

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Американец Майк Балогун прокомментировал «СЭ» точку зрения ряда болельщиков, что его бой с Муратом Гассиевым мог быть договорным. Поединок состоялся 3 марта в Ереване, россиянин победил нокаутом во втором раунде.

«Это был хороший бой, — сказал Балогун. — Я хорошо стартовал, хорошо смотрелся в первом раунде. Но втором раунде я пропусил удар... Такое случается. Это тяжелый вес, тут все может решить один удар.

Этот был не самый тяжелый удар, который я когда-либо пропускал. Но он попал в правильное место. В шею. В шею, да. Не в челюсть.

Договорняк? Нет. Это был настоящий бой. На бумаге он должен был стать конкурентным. Ведь встречались два реально классным бойца. У него было одно поражение, я был непобежденным. Теперь же у меня есть поражение. Нет, тут не было договорняка. В конкурентном поединке сошлись два бойца, чтобы выявить лучшего".

Бокс
Мурат Гассиев
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