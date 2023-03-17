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Сегодня, 13:42

Асбаров — о Гассиеве: «Этими боями ему ломают карьеру. Не гонюсь за ним»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпион Hardcore Boxing Сослан Асбаров поделился мнением о потенциальных противостояниях с Муратом Гассиевым и Алексеем Папиным.

По мнению Асбарова, карьера Гассиева катится вниз в связи с последними оппонентами боксера.

«Гассиев и Папин? Конечно, это громкие бои. Громкие бои в России, интересные. Гассиев и Папин — хорошие боксеры. Я не гонюсь за их именами. Сейчас я не менее медийнее, чем они. Для них лучше было бы подраться со мной в плане медиа, чтобы о них вспомнили, их уже забыли. Гассиеву дают каких-то оппонентов... Гассиев — хороший боксер. Этими боями ему просто ломают карьеру. Сейчас он где? В каком рейтинге? Это к примеру. Он не идет в рейтингах. Делают [ему] бои, чтобы заработать. Я не сужу, это их позиция. А с Папиным — да, это громкий бой в России. Хороший, громкий профессиональный бой. Папин, Гассиев — хорошие бои, почему нет?» — сказал Асбаров в интервью «СЭ».

«Гассиева критикуют за то, что дерется с ноунеймами? Нет такого, что ноунеймы. Они-то тоже боксеры. Последние пару боев — да, он провел их с непонятными боксерами, и для него это плохо, он катится вниз. Просто Гассиева знаю как хорошего боксера, спортсмена. Если он хочет идти в рейтингах, достигать целей, то ему нужны абсолютно другие бои. Такое же могу сказать и про Папина. Не гонюсь за этими именами. У меня своя дорога. Хочу подниматься в рейтингах».

18 марта на первом международном турнире Hardcore Boxing в Дубае Асбаров проведет бой против американца Брэндона Глэнтона.

3 марта Гассиев победил нокаутом во втором раунде ранее небитого американца Майка Балогуна и завоевал вакантный пояс WBA Intercontinental в тяжелом весе.

Мурат Гассиев
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