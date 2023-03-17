Сослан Асбаров: «Кулачку отодвинул на второй план, в голове бокс»

Чемпион Hardcore Boxing и кулачной лиги Hardcore FC россиянин Сослан Асбаров высказался о своей дальнейшей карьере в единоборствах перед боем против американца Брэндона Глэнтона.

«Бокс и кулачка? Даже сравнивать не стоит. Кулачка — это более опасный вид спорта в плане сечек, ушибов, ведь можно разбить себе лицо, — сказал Асбаров в интервью «СЭ». — А бокс — это тяжелая история. Там тонкостей много, нужно разбирать каждые детали, каждый раунд. Можешь разобрать половину раунда, а потом вторую половину уже драться по-другому. Важен еще психологический момент. Тут много тонкостей не только в плане техники, но и мышления, психологии, как нужно боксировать. Поэтому бокс тяжелее кулачки. В кулачке один удар может все изменить, поэтому, думаю, что бокс — тяжелый вид спорта».

«Не успел ли соскучиться по кулачке? На самом деле нет. Я провел боев пять, и последний бой провел не так давно я считаю. Кулачка отодвинулась на второй план, в моей голове бокс. Хочу полностью посвятить себя этому направлению, потому что история бокса — совсем другая, нежели кулачка. Там и деньги другие, и подготовка, и все остальное. Единственный бой по кулачке, который мне интересен и будет интересен — это с Лоренцо Хантом (чемпион Bare Knuckle FC — Прим. «СЭ»). Если он надумает, осмелится, примет бой, то это будет громкое событие для всего мира. Тут важна финансовая сторона — и полный газ. Я за интересные громкие бои, а так в кулачке я не вижу сейчас какой-то интерес для себя, а не то чтобы за публику говорю. Мне неинтересен никакой бой в кулачке, может быть, финансовая сторона даст мне мотивацию. А так двигаемся в боксе, в этом русле за звание чемпиона мира. Другие планы, другие интересы сейчас. За двумя зайцами не будем гнаться, поэтому лучше пойду в одном направлении. А так, если поступит хорошее предложение, то почему бы и нет?».

Асбаров и Глэтнон сразятся на первом международном турнире Hardcore Boxing, который состоится 18 марта в Дубае.

В последнем поединке, который состоялся в декабре прошлого года на турнире Hardcore Boxing в Москве, Асбаров нокаутировал американца Джоэля Шойгрина в первом раунде.