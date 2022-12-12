Стал известен полный кард турнира по боксу в Челябинские Pravda old school boxing

12 декабря, 16:26
23 декабря в Челябинске во Дворце спорта «Юность» пройдет вечер профессионального бокса Pravda oldschool boxing.
В главном бою вечера встретятся известный по своим выступлениям в кулачных боях Дауд «Стханский» Кельбиханов и экс-чемпион FightNights — звезда иранских единоборств — Хасан Юсефи.
В соглавном бою встретятся шестикратныйкратный чемпион мира по кикбоксингу Влад Туйнов и титулованный кикбоксер из Бразилии Джонатан Оливейра.
Впервые за историю лиги PRAVDA будет разыгран пояс чемпиона организации. В бою за пояс встретятся Абубакар Сулейманов и Давид Дзукаев. Бой пройдет в первом тяжелом весе до 90 кг.
Также впервые в ринге PRAVDA пройдут женские поединки. Серебряный призер Олимпийских игр Софья Очигава встретится с боксером из Танзании Хэппи Дауди.
Второй женский бой в ринге проведут боксер из Казахстана Фируза Шарипова (14-2-0) против танзанийки Фериче Машаури.