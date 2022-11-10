Стартовали переговоры о бое Ломаченко с Хейни

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (28-0) и бывший чемпион мира Василий Ломаченко (17-2) должны встретиться на ринге в начале 2023 года. В промоутерской компании Top Rank сообщили о начали переговоров.

«Ломаченко — следующий соперник Девина, — сказал отец и тренер Хейни Билл в интервью Fightthype. — Мы не рассматриваем другие варианты. ESPN заинтересованы в этом бое. У Ломаченко отличная команда. Его отец — потрясающий тренер. Мы с нетерпением ждем этого поединка».

Ломаченко победил Джемейна Ортиса (16-1) единогласным решением судей (115-113, 116-112 и 117-111). Бой состоялся 29 октября в Нью-Йорке.

Хейни во второй раз победил Джорджа Камбососа (20-2) единогласным решением судей (119-109, 118-110 и 118-110). Бой состоялся 15 октября в Мельбурне.