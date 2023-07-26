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Сегодня, 08:29

Стивен Фултон: «Я вышел на бой как мужчина, и я держу голову как мужчина»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион WBC и WBO в первом полулегком весе Стивен Фултон (21-1) прокомментировал свое первое поражение на профессиональном ринге.

«Я не чувствую себя плохо, потому что я чемпион, несмотря ни на что. Я очень разочарован своим выступлением, но я не могу позволить этой ситуации диктовать мне, что я за человек. Я вышел на бой как мужчина, и я держу голову как мужчина», — приводит слова Фултона журналист Майкл Бенсон в Twitter.

Наоя Иноуэ (25-0) нокаутировал Фултона в 8-м раунде и стал новым чемпионом WBC и WBO в первом полулегком весе. Поединок состоялся 25 июля на «Ariake Arena» в Токио, Япония.

Бокс
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