Стивенсон бросил вызов Джервонта Дэвису: «Это самый громкий бой в боксе»

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (20-0) прокомментировал поединок между регулярным чемпионом WBA в легком весе Джервонта Дэвисом (29-0) и бывшим чемпионом мира по версии WBC Райаном Гарсией (23-1), а также подчеркнул, что хотел бы сразиться с Дэвисом.

«Я думаю, Танк выглядит резво. Он был очень хорош. Он боксировал очень хорошо. Райан выглядел ребенком. Райан не топ-боксер, — сказал Стивенсон в интервью TMZ Sports. — Райан не настолько хорош, как о нем говорят. Я не отнимаю никаких заслуг у Танка. «Танк» сделал то, что должен был сделать, но Райан не боксер высочайшего уровня.

Райан не держал дистанцию. Весь бой он пытался попасть одним левым хуком. Он три раза подряд бросал левый хук и попадался. Любой знает, что в бою с Танком нельзя делать что-то три раза подряд, потому что его мозг как компьютер. Он все улавливает.

Я бы очень хотел боя с Танком. Я думаю, что это самый грандиозный и лучший бой в боксе. Люди, которые действительно разбираются в боксе, скажут вам, что это самый громкий бой, и я с ними согласен".

Стивенсон был лишен поясов WBC и WBO в полулегком весе после того, как в сентябре не прошел взвешивание перед боем с Робсоном Консейсао (17-2). Стивенсон победил Консейсао единогласным решением и перешел в легкий вес, где в апреле нокаутировал в шестом раунде Шуичиро Есино (16-1).

Дэвис победил Гарсию техническим нокаутом в седьмом раунде. Поединок состоялся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.