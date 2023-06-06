Супруга Дмитрия Бивола объявила о разводе

Екатерина Бивол — супруга чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0) — рассказала в соцсетях, что рассталась с боксером.

«Он ушел от меня, — написала Екатерина в соцсетях. — Мы разошлись два месяца назад, но эмоционально даже четыре месяца. Я пошла к психологу за несколько месяцев до расставания. Чувствовала, что все плохо. Меня это спасало.

Кто меня обеспечивает? Я думаю, не секрет, что все нажитое в браке делится пополам? Самый смелый поступок в жизни? Отпустила мужа. Не стала удерживать.

Не грустно без Димы? К чему мне привыкать? Я всегда минимум полгода была одна, а за последний год мы не виделись 10 месяцев, я очень привыкла к одиночеству. Грустно моментами, но, если честно, думала, что будет хуже. Оказалось, я гораздо сильнее, чем думала. Удивлена собой.

Я сама не понимаю, как все произошло. Не было какой-то серьезной причины разрывать отношения. Мне кажется, через год я даже не вспомню, потому что повод был незначительный. Просто какой-то бред, может быть есть какие-то другие причины… Я прожила классные 16 лет, очень сложные, но и успешные при этом, с любимым человеком. Мне ничего не жаль. Я благодарна своей судьбе. Я, честно, счастлива быть собой.

Моя реакция, если он женится? Никакая. Дай Бог счастья ему. Я и сама, скорее всего, выйду замуж».

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).