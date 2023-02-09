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Сегодня, 17:47

Тактаров назвал бойкот США ЧМ по боксу навязанным сверху решением

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Первый российский обладатель чемпионского пояса UFC Олег Тактаров отреагировал на новость о том, что сборная США по боксу отказалась от участия в мужском и женском чемпионатах мира в 2023 году из-за допуска россиян под их флагом и гимном на этот турнир.

«Уверен, это не мнение американских боксеров. А навязанное решение сверху. Возможно, сами спортсмены ничего и не знают», — приводит слова Тактарова Sport24.

Ранее на сайте Федерации бокса США появилась информация, что они отказываются принимать участие в чемпионате мира, поскольку там будут участвовать российские и белорусские спортсмены.

Источник: https://sport24.ru/news/boxing/2023-02-09-taktarov-o-boykote-ssha-chm-po-boksu-navyazannoye-resheniye-sverkhu-vozmozhno-sami-sportsmeny-nichego-i-ne-znayut
Бокс
Олег Тактаров
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