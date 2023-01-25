Тактаров: «Бой Нганну с Фьюри может иметь больший финансовый успех, чем поединок Мейвезер — Макгрегор»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров прокомментировал уход Фрэнсиса Нганну из UFC и возможный поединок бойца с боксером Тайсоном Фьюри.

«Судя по тому, что Тайсон Фьюри в шутку или не в шутку заявил, что готов с ним подраться, боксерские промоутеры уже начали раскручивать этот бой. Это идеальный вариант для «Цыганского Короля» зарабатывать деньги, не подставляя лишний раз подбородок под удары профессиональных боксеров. История Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера повторяется в тяжелом весе и может иметь даже больший финансовый успех.

Нганну уже взрослый мужик, которому поднадоело получать копейки. Только недавно он начал что-то зарабатывать. Вот получил он 500 тысяч долларов за бой, 200 тысяч ушло на подготовку и антураж. Налоги, менеджеры, адвокаты и прочее съели еще 55-60 процентов. В итоге он остался с нулем, не считая рекламных контрактов. Конечно, ему это дело надоело», — приводит Metaratings слова Тактарова.

15 января стало известно, что Нганну ушел из UFC после серии неудачных переговоров с лигой, боец оставил чемпионский пояс в тяжелом весе.