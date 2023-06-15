Тайсон Фьюри назвал Джона Джонса «бомжом» и заявил, что готов с ним подраться

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) заявил, что может провести бои по боксу против экс-чемпиона UFC в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1) и экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) в один день.

«Я слышал, что Джон Джонс хочет подраться. Я готов. Есть у меня одна мысль. Как насчет подраться с Джоном Джонсом и Франсисом Нганну в один день? Как насчет этого? Вот как я оцениваю этих двух бомжей. Вперед, парни», — сказал Фьюри в соцсетях.

Ранее Фьюри и Джонс вступили в словесную перепалку, споря о том, кто из них самый опасный человек на планете.