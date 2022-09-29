Тайсон Фьюри назвал лучшего тяжеловеса после него

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) считает 37-летнего британского боксера Джо Джойса (15-0) вторым лучшим супертяжеловесом на данный момент.

«Я провел прекрасный день, просматривая крупные бои бойцов своей весовой категории, — написал Фьюри в соцсетях. — Должен сказать, что большой Джо Джойс — лучший супертяжеловес после меня. Кто знает, сможет ли он меня побить. Думаю, мы скоро об этом узнаем. Чжан Чжилэй и Филип Хргович не на мировом уровне. Однажды мы [с Джойсом] выясним, кто из нас лучше. На данный момент я правлю балом, потому что я чемпион мира».

Джойс нокаутировал Джозефа Паркера (30-3) в 11-м раунде и завоевал временный титул чемпиона мира WBO в супертяжелом весе. Полноценный пояс чемпиона мира WBO принадлежит Усику.