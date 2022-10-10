Тайсон Фьюри назвал возможного соперника: «Он так же опасен, как Усик»

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) намекнул, что, скорее всего, его следующим соперником станет 38-летний британский супертяжеловес Дерек Чисора (33-12).

«Еще ничего не согласовано, но мы планируем объявить о моем сопернике на следующей неделе, — сказал Фьюри в интервью Seconds Out. — У нас есть четыре-пять кандидатов на бой для третьего декабря. Это как играть в ини-мани-мини-мо. Кого я выберу, тот и станет миллионером.

На мой взгляд, Чисора в бою с Усиком заслужил ничью. Поэтому я считаю его таким же опасным, как Усика. Вы смотрели тот бой? Это был близкий бой, и Чисора заслужил ничью. Чисора не слабак».

Чисора в прошлом бою победил Кубрата Пулева (29-3) судейским решением. Бой состоялся 10 июля в Лондоне.

Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде. Бой состоялся 24 апреля в Лондоне.