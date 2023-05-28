Фьюри не верит в бой Усика и Уайлдера: «Усик — ссыкло»

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) прокомментировал слова бывшего чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-2), который заявил, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) боится выходить с ним на ринг.

«Усик — ссыкло. Я уже говорил вам об этом, ребята. Он убежал 29 апреля и придумал миллион оправданий», — написал Фьюри в соцсетях.

Усик и Фьюри на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об объединительном поединке, однако так и не смогли договориться.