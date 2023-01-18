Тайсон Фьюри: «Усик, ты тупица»

Тайсон Фьюри обратился к Усику, назвав его тупицей и кроликом

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) обратился к чемпиону WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александру Усику (20-0), назвав его тупицей и кроликом.

«Я первый номер в супертяжелом весе по версии WBC. Давай, чемпион мира! Усик, ты вызываешь «Цыганского короля» своими жалкими выкриками, тупица. Ты кролик. Я за тобой приду, ты свое получишь, кролик», — сказал Фьюри в видеообращении к Усику, опубликованному в соцсетях.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.