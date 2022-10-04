Тайсон Фьюри отправил Дереку Чисоре контракт на бой

Сторона чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0) активно ищет соперника для очередной защиты пояса «Цыганского короля». Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что 38-летний британский супертяжеловес Дерек Чисора (33-12) получил предложение от Фьюри о проведении боя 3 декабря на стадионе «Миллениум» в Кардиффе, Великобритания.

«В пятницу Дерек Чисора получил контракт на бой с Тайсоном Фьюри», — сказал Хирн в интервью iFL TV.

Чисора объявил о завершении боксерской карьеры в сентябре. В интервью BT Sports корреспондент спросила, увидим ли мы Чисору на ринге в ближайшее время, на что ветеран ответил: «Я на пенсии. Да, это официально».

Чисора в прошлом бою победил Кубрата Пулева (29-3) судейским решением. Бой состоялся 10 июля на арене О2 в Лондоне, Великобритания.

Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде. Бой состоялся 24 апреля в Лондоне, Великобритания.