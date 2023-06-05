Фьюри ответил Нганну: «Я выпью 15 пинт пива и все равно тебя нокаутирую»

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) ответил на сообщения экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3), который призвал Фьюри наконец решиться выйти с ним на ринг.

«Я могу выпить 15 пинт пива и все равно тебя нокаутировать, сраный бомж», — написал Фьюри в соцсетях.

Нганну и PFL объявили о сотрудничестве 16 мая. Камерунец будет выступать в новом дивизионе Super Fight, который был создан для привлечения бойцов к подписанию контрактов на более выгодных условиях.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.