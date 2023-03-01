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Сегодня, 07:08

Тайсон Фьюри проиграл деньги, поставив на бой своего брата Томми и Джейка Пола

Давид Хачатрян
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) признался, что поставил деньги на поединок своего брата Томми Фьюри (9-0) с Джейком Полом (6-1). При этом он упомянул рэпера Дрэйка, который поставил деньги на победу Пола.

«Похоже, Дрэйк проиграл свои деньги! — воскликнул Тайсон Фьюри в разговоре с BT Sport. — Триста тридцать пять мешков в унитаз! Дрэйки! [смеется] Но открою вам секрет: я тоже потерял свои бабки. Я поставил на нокаут! Так что мы два неудачника!»

Фьюри победил Пола раздельным решением судей (74-75, 76-73, 76-73). Бой состоялся 26 февраля в Саудовской Аравии.

Бокс
Тайсон Фьюри
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