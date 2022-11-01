Тайсон Фьюри раскрыл причины изменения поведения Деонтея Уайлдера

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) заявил, что бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) стал скромен после того, как «Цыганский король» нанес ему два поражения.

«Кажется, я вбил в него немного здравого смысла, — сказал Фьюри в интервью True Geordie. — Может быть, он стал скромен из-за тех поражений, которые я нанес этому сосунку».