Тайсон Фьюри рассказал, почему не держит зла на Усика

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) заявил, что не имеет ничего личного против чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0).

«Это не личное, типа: «Я ненавижу Усика, потому что Усик не хочет драться со мной». Бой не состоялся, это исключительно бизнес. Усик ждет больших денег, сотни миллионов, которые он получит от саудовцев за бой в ноябре. Я не могу держать на него зла. Я знаю, что он семейный человек и ему нужно кормить семью», — сказал Фьюри FoxifyTrade.

Ранее Усик заключил соглашение с промоутерской компанией из Саудовской Аравии Skills Challenge Entertainment.