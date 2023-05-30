Тайсон Фьюри рассказал, сколько денег предлагал Усику за бой

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) заявил, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) мог получить 13 миллионов долларов за бой с ним.

«Факт в том, что он [Усик] — ссыкло. Он отказался от 13 миллионов долларов, а теперь согласен подраться [с Дюбуа] за 6 миллионов», — написал Фьюри в соцсетях.

Усик проведет следующую защиту титулов против обладателя пояса WBA World британца Даниэля Дюбуа? (19-1).

Усик и Фьюри на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об объединительном поединке, однако так и не смогли договориться.