Тайсон Фьюри согласен провести четвертый бой против Деонтея Уайлдера

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) сообщил, что он может в четвертый раз подраться с бывшим чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (42-2). После ничьей в первом поединке Фьюри дважды победил.

«Не стоит списывать четвертый бой с Уайлдером, — сказал Фьюри в интервью Seconds Out. — Я не против с ним побоксировать. Это отличный бой. Если он вновь станет обязательным претендентом, а я не получу бой с Усиком, то мы снова подеремся. Кто бы не хотел увидеть этот бой?»

Уайлдер в следующем бою подерется с финским супертяжеловесом Робертом Хелениусом (31-3). Бой состоится 15 октября в Нью-Йорке.