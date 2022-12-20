Фьюри: «Таких, как Усик, я видел предостаточно»

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) уверен в своей победе над чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0).

«Не думаю, что бой с Усиком — это тяжелый для меня поединок, — сказал Фьюри в интервью iFL TV. — Он не выдержит тех ударов, что выдержал Дерек [Чисора]. Я смотрел его бой с Дереком, и он был равным. У меня Дерек не взял и раунда.

Не родился еще человек, который способен меня победить. Я доказывал свою правоту вновь и вновь. Таких, как Усик, я видел предостаточно. Они поднимаются в весе, чтобы сразиться с чемпионом в супертяжелом. В 99 процентах им дают пинок под зад».

Фьюри победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.