Тайсон Фьюри высказался о бое Ломаченко и Хейни

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) заявил, что слышал, как многие люди были недовольны победой абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хейни (30-0) над Василием Ломаченко (17-3).

«Я не смотрел бой, но много об этом читал. Многие считают, что это было ограбление, но я не видел поединок и не ведусь на то, что говорят люди. Пока я не увижу бой сам, я не буду прислушиваться к мнениям других», — сказал Фьюри в интервью Sporting News Australia.

Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 20 мая на MGM Grand Garden в Лас-Вегасе, США.