Тайсон Фьюри вызвал на бой Энтони Джошуа

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри записал в социальных сетях видеообращение к своему соотечественнику Энтони Джошуа.

«Вы все знаете, что я собираюсь драться в ближайшее время. Энтони Джошуа, знаю, что ты только что проиграл Усику и на данный момент у тебя нет боев. Хотел бы дать тебе возможность сразиться со мной за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе в ближайшие несколько месяцев.

Если ты заинтересован, я пришлю тебе дату, и мы сможем померяться силами. Дай мне знать, если ты заинтересован, если нет, я выберу другого соперника", — заявил Фьюри.

20 августа Энтони Джошуа проиграл украинцу Александру Усику бой за титулы WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе.

Ранее Фьюри заявил, что он ждет предложений о поединке с Усиком до 1 сентября. Если предложения его не устроят, он откажется от боя за статус абсолютного чемпиона.