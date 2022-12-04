Тайсон Фьюри заявил, что ему понадобится операция

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что ему потребуется операция после поединка с Дереком Чисорой. Фьюри в рамках главного события боксерского вечера в Лондоне одержал победу над своим соотечественником техническим нокаутом в десятом раунде и защитил титул чемпиона.

«Мне нужно всем кое-что сказать. У меня есть определенные проблемы с руками, возможно, мне нужно будет сделать операцию на локте, но после нее я буду ко всему готов. На восстановление потребуется от шести до восьми недель. Посмотрим, когда я снова буду готов боксировать», — цитирует Фьюри Boxingnews24.

Следующий бой британского боксера может пройти против Александра Усика.