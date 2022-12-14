Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 14:53

Тайсон Фьюри: «Гарантирую, боя с Джошуа вы не увидите»

Давид Хачатрян
Тайсон Фьюри.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) подтвердил, что он не встретится на ринге с экс-чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3).

«Гарантирую, что боя с Джошуа вы не увидите. Это 100 процентов. Как мы не увидели поединок [Карла] Фроча и [Джо] Кальзаге или [Рикки] Хаттона и [Джуниора] Уиттера. Боя не будет. За поединок с Усиком я заработаю вдвое больше, чем за бой с любым другим болваном», — сказал Фьюри в интервью iFL TV.

Фьюри победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Александр Усик (20-0) в прошлом бою победил Джошуа раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Бокс
Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа
0
Читайте также
Команда-семья и команда-банда. Аргентина готова драться за Месси
Тренер Гана снова в восторге от Павловича: «Бьет, как глухой. Он новый царь ММА»
Танкисты ВСУ начали намеренно портить свою технику на линии боев в ЛНР
Мэр Киева Кличко: взрывы зафиксированы в Шевченковском районе Киева
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Что происходит с экспортом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Джейк Пол рассказал, что тренируется со спарринг-партнерами Головкина