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Сегодня, 08:40

Тайсон Фьюри: «Ни один человек, рожденный от матери, не сможет победить меня»

Фьюри заявил, что он превзошел показатель Джека Демпси по продолжительности владения титулом чемпиона мира
Давид Хачатрян
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) заявил, что он превзошел показатель экс-чемпиона в супертяжелом весе Джека Демпси (53-6) по продолжительности владения титулом чемпиона мира.

«Превзойдя легендарного Джека Демпси, который властвовал 7 лет и 2 месяца, я стал вторым по продолжительности линейным чемпионом в тяжелом весе в истории, — написал Фьюри в соцсетях. — Мне еще предстоит пройти определенный путь, чтобы свергнуть самого Джо Луиса, который владел этим титулом более 11 лет и 8 месяцев.

«Цыганский король» все еще остается народным чемпионом, у меня яйца как у Кинг Конга, ни один человек, рожденный от матери, не может и не сможет победить меня. Это моя эра, а бокс — мое королевство. Я посвящаю всю свою славу Иисусу Христу, моему господу и спасителю».

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Тайсон Фьюри
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