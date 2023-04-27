Тайсон назвал ключевое отличие между нынешними супертяжеловесами и его эпохи

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) заявил, что в его времена каждый готов был драться с каждым.

«Я не говорю, что нынешние парни не победили бы тех парней, — приводит слова Тайсона Boxing Arabia. — Но тогда парни были жестче. Они дрались с кем угодно без колебаний. Не было такого: «Я должен поговорить об этом со своим менеджером». Мы готовы были драться прямо здесь и сейчас. В 80-е годы, если кто-то из твоего дивизиона говорил, что он лучший боец в мире, ты хотел подраться с ним на улице. Я много раз хотел подраться с парнями на улице, потому что они затронули мое эго».

Действующие чемпионы в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) и Тайсон Фьюри (33-0) на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об объединительном поединке, однако так и не смогли договориться.