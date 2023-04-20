Майк Тайсон: «Поединок Гарсии и Дэвиса — это первый супербой в этом году»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) считает, что мало кто из боксеров в нынешнее время может устроить супербой.

«Я думаю, что [поединок Райана Гарсии против Джервонта Дэвиса] — это первый супербой этого года. Другие бойцы дрались, но это не были супербои. Канело, наверное, пока единственный, кто может это повторить. Флойда больше нет. Но Канело уже готовится к отставке», — сказал Тайсон в подкасте Hotboxin'.

Гарсия и Дэвис подерутся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.