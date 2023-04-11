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Сегодня, 09:41

Тедди Атлас назвал двух самых переоцененных боксеров

Давид Хачатрян
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Известный тренер по боксу и аналитик Тедди Атлас считает, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (58-2) и бывший чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) — переоцененные боксеры.

«Как и Канело, Эй Джей переоценен, — сказал Атлас в своем подкасте. — Возможно, мы ожидаем от него слишком многого. Но фанаты могут переоценивать его, на то они и фанаты. Вы можете кушать все, что вам скармливают в Великобритании. Это нормально. Но я точно не буду кушать это, потому что моя работа заключается в анализе поединков.
Эй Джея вознесли на пьедестал, но кого он победил? Он одолел Чарльза Мартина, его бил 42-летний Кличко. Он защищал свои титулы в бою с Домиником Бризилом, которого Уайлдер нокаутировал за один-два раунда».

Джошуа в прошлом бою победил Джермейна Франклина (21-2) единогласным решением судей (118-111, 117-111, 117-111). Поединок состоялся 1 апреля на «The O2 Arena» в Лондоне, Великобритания.

Следующую защиту титулов Альварес проведет против Джона Райдера (32-5). Бой состоится 6 мая в родном городе Альвареса Гвадалахаре, Мексика.

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