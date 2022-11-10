Тедди Атлас назвал опасного для Ломаченко бойца: «Ему предстоит тяжелый бой»

Известный тренер Тедди Атлас уверен, что абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (28-0) даст «страшно тяжелый» бой экс-чемпиону мира Василию Ломаченко (17-2)

«Как бы я не любил Лому, но если он собирается подраться с топовым боксером, то ему лучше поторопиться, потому что часики тикают, — сказал Атлас на своем YouTube-канале. — Ломе предстоит тяжелый бой с Хейни. Вы заметили, какая у них разница в габаритах, когда Хейни вышел на ринг [после боя Ломаченко с Ортисом]? Ломаченко даже посмотрел на него и спросил: «Ты точно легковес?» Хейни выглядел огромным. Он выглядел как чертов гигант на фоне Ломаченко. Но сейчас все легковесы больше Ломаченко, потому что он начинал в полулегком весе. Давайте об этом не забывать. Это будет интересный и тяжелый бой. И я уверен, что этому поединку быть. Однако я уверен, что для Ломы это будет страшно тяжелый бой».

Ломаченко победил Джемейна Ортиса (16-1) единогласным решением судей (115-113, 116-112 и 117-111). Бой состоялся 29 октября на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Хейни во второй раз победил Джорджа Камбососа (20-2) единогласным решением судей (119-109, 118-110 и 118-110). Бой состоялся 15 октября на арене «Род Лейвер» в Мельбурне, Австралия.