Тедди Атлас назвал победителя в потенциальном бою Кроуфорда и Спенса

Известный тренер по боксу и аналитик Тедди Атлас предполагает, что чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (39-0) нокаутирует чемпиона WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эррола Спенса (28-0).

«Я думаю, что Кроуфорд победит досрочно ближе к концу боя, — сказал Атлас в подкасте THE FIGHT. — Я люблю Спенса, не поймите меня неправильно. Он, естественно, более крупный парень и у него олимпийская родословная, так что он технически очень силен.

Но в конце концов, есть кое-что, чем Кроуфорд обладает лучше, чем кто-либо другой. Я говорю про инстинкты. Ты не можешь натренировать инстинкты, они либо есть, либо нет. А у него одни из самых лучших инстинктов, которые я когда-либо видел».

Ранее сообщалось, что Спенс и Кроуфорд могут встретиться 17 июня в Лас-Вегасе, США.

Спенс и Кроуфорд на протяжении нескольких лет не могут договориться об объединительном поединке. Их бой остается одним из самых ожидаемых в мире бокса на сегодняшний день.