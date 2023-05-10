Теофимо Лопес: «Ломаченко победит Хейни»

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (18-1), который нанес второе поражение Василию Ломаченко (17-2) на профессиональном ринге, рассказал, почему он склоняется к победе украинца над действующим абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хейни (28-0).

«Я думаю, что Ломаченко выиграет бой, — сказал Лопес в интервью ведущим Бараку Бессу и Акину Рейесу. — Единственная причина, по которой я так считаю, — это IQ его ударов и то, что он делает на ринге. Он заставит тебя устать. Несмотря на то, что у Девина есть все необходимое, он должен быть к этому готов. Ты не можешь с Ломой просто играть в защите. Нельзя. Ты должен атаковать [всеми] средствами, и я не думаю, что у Девина это получится.

Разница в размерах не будет иметь значения. Лома дрался с более крупными парнями, чем он сам. Только подумайте, Лома — двукратный чемпион Олимпийских игр. Он провел более 400 любительских боев. Он выступал на профессиональном ринге, он чемпион в трех весовых категориях… Он дрался с высокими, маленькими, со всеми парнями, о которых только можно подумать. У Девина хороший джеб, но он слишком боится довести дело до конца».

Хейни и Ломаченко встретятся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США. На кону будут титулы чемпиона по версиям WBC, WBA, WBO и IBF в легком весе.