Теренс Кроуфорд назвал свою цель на 2023 год

Чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (39-0) заявил, что в следующем году он хочет провести несколько поединков.

«Моя цель — драться как можно чаще. В 2023 году я хотел бы провести два или три боя. Я хочу быть как можно более активным, пока позволяет здоровье», — сказал Кроуфорд в интервью Boxing Scene.

В следующем году Кроуфорд может встретиться с чемпионом WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эрролом Спенсом (28-0).

Кроуфорд одолел Давида Аванесяна (29-4) нокаутом в 6-м раунде. Бой состоялся 10 декабря на The CHI Health Center Arena в Омаха, США.