Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 08:24

Теренс Кроуфорд назвал свою цель на 2023 год

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (39-0) заявил, что в следующем году он хочет провести несколько поединков.

«Моя цель — драться как можно чаще. В 2023 году я хотел бы провести два или три боя. Я хочу быть как можно более активным, пока позволяет здоровье», — сказал Кроуфорд в интервью Boxing Scene.

В следующем году Кроуфорд может встретиться с чемпионом WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эрролом Спенсом (28-0).

Кроуфорд одолел Давида Аванесяна (29-4) нокаутом в 6-м раунде. Бой состоялся 10 декабря на The CHI Health Center Arena в Омаха, США.

Бокс
1
0
Читайте также
Россия на ЧМ-2026. Кто сыграет за сборную?
«Пускай он теперь с камерой бегает». Большунов и Устюгов снова устроили скандал
Медведев спрогнозировал отказ от евро и резкое подорожание газа и нефти в 2023 году
Вооруженные силы Сербии приведены в боевую готовность
Махнулись крылом: иностранные перевозчики стали использовать самолеты РФ
Украинские националисты расстреляли семью из восьми человек в Макеевке ДНР
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Дэвид Прайс дал прогноз на бой Фьюри и Усика: «Это будет грязный бой»