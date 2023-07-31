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Сегодня, 10:05

Теренс Кроуфорд рассказал, насколько сильными были удары Эррола Спенса

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0) заявил, что удары экс-чемпиона WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эррола Спенса (28-1) были не сильными.

«После второго раунда, когда я его ударил, я почувствовал, что он не может справиться с моей силой так, как я с его. Я помню, как он бросил оверхенд слева и попал мне прямо по голове, и я подумал: «Вот и все? Ладно. Это будет долгая ночь для него»», — сказал Кроуфорд Стивену А. Смиту.

Кроуфорд победил Спенса техническим нокаутом в 9-м раунде. Бой состоялся 29 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Теренс Кроуфорд
Эррол Спенс
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