Тим Цзю: «Я не недооцениваю Харрисона, это будет тяжелый бой»

Обязательный претендент на титулы в первом среднем весе Тим Цзю (21-0) уверен, что навыки Тони Харрисона (29-3) лучше, чем у абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-1).

«Он [Харрисон] из Kronk Gym, у него хороший джеб и футворк, — приводит слова Цзю Boxing Scene. — С таким типом соперника я ранее на ринге не сталкивался. Я не недооцениваю его, это будет тяжелый бой.

Его навыки лучше, чем у Чарло, он ведь победил Чарло. Стили делают бои, но если у тебя лучше навыки, это не значит, что ты будешь побеждать всегда. Чем больше риск, тем больше награда, стремитесь к звездам».

Цзю и Харрисон встретятся 12 марта в Австралии. Бой пройдет за временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе.