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Сегодня, 12:53

Тим Цзю: «Нападение собаки больше напугало всех остальных, чем меня»

Давид Хачатрян
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Временный чемпион WBO в первом среднем весе Тим Цзю (22-0) заявил, что серьезно не пострадал в результате нападения собаки.

«Я думаю, это больше напугало всех остальных, чем меня. Я всегда был уверен в себе. В каждом лагере ты сталкиваешься с разными проблемами. И хотя ситуация не была идеальной, через день после этого мне было хорошо. Просто в тот момент это было немного нервирующе. Но мы двигаемся дальше. Теперь речь идет о поединке. Забудьте об укусе собаки», — сказал Цзю No Limit Boxing.

Цзю подерется с мексиканцем Карлосом Окампо (34-2) 18 июня в Австралии.

Цзю в прошлом бою нокаутировал Тони Харрисона (29-4) в девятом раунде и завоевал временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе. Бой состоялся 12 марта в Сиднее, Австралия.

Окампо прошлый бой проиграл Себастьяну Фундоре (20-1) единогласным решением судей (111-117, 110-118, 109-119). Бой состоялся 8 октября 2022-го в Карсоне, США.

Тим Цзю
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