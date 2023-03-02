Тим Цзю: «Не уверен, что мой отец прилетит на бой с Харрисоном»

Обязательный претендент на титулы в первом среднем весе Тим Цзю (21-0) сообщил, что его отец, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю (31-2), может не появиться на его поединке с Тони Харрисоном (29-3).

«Я не уверен, что мой отец прилетит. Уверенности нет. Моя младшая сестра немного заболела, поэтому я думаю, что он будет заботиться о ней. Посмотрим, как все сложится», — сказал Цзю Fox Sports.

Цзю и Харрисон встретятся 12 марта в Австралии. Бой пройдет за временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе.