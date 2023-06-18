Тим Цзю нокаутировал Карлоса Окампо в первом раунде и защитил временный титул WBO

Временный чемпион WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-0) остался непобежденным, победив мексиканца Карлоса Окампо (34-2) нокаутом в первом раунде. Поединок состоялся 18 июня в Австралии.

Цзю в прошлом бою нокаутировал Тони Харрисона (29-4) в девятом раунде и завоевал временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе. Бой состоялся 12 марта в Сиднее, Австралия.

Следующий бой Цзю должен провести против абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-1), который выбыл из-за травмы руки. Ранее американец заявил, что готов встретиться с Цзю в июле или августе.