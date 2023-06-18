Тим Цзю обратился к Чарло: «Давай подеремся в октябре»

Временный чемпион WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-0) планирует провести бой за статус абсолютного чемпиона мира осенью.

«Вылечи свою руку и давай потанцуем, — сказал Цзю после боя. — Давай подеремся в октябре. Никакого неуважения. Давай просто подеремся. Я и ты. Мы будем лучшими партнерами в танцах».

Цзю нокаутировал Карлоса Окампо (34-2) в первом раунде и защитил временный титул WBO. Поединок состоялся 18 июня в Австралии.

Следующий бой Цзю должен провести против абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-1), который выбыл из-за травмы руки. Ранее американец заявил, что готов встретиться с Цзю в июле или августе.