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Сегодня, 09:19

Тим Цзю обратился к Чарло: «Давай подеремся в октябре»

Давид Хачатрян
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Временный чемпион WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-0) планирует провести бой за статус абсолютного чемпиона мира осенью.

«Вылечи свою руку и давай потанцуем, — сказал Цзю после боя. — Давай подеремся в октябре. Никакого неуважения. Давай просто подеремся. Я и ты. Мы будем лучшими партнерами в танцах».

Цзю нокаутировал Карлоса Окампо (34-2) в первом раунде и защитил временный титул WBO. Поединок состоялся 18 июня в Австралии.

Следующий бой Цзю должен провести против абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-1), который выбыл из-за травмы руки. Ранее американец заявил, что готов встретиться с Цзю в июле или августе.

Бокс
Тим Цзю
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