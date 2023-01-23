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Сегодня, 13:45

Тим Цзю: «Мне уже все равно, с кем драться»

Тим Цзю поделился ожиданиями от предстоящего боя с американцем Тони Харрисоном
Давид Хачатрян
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Обязательный претендент на титулы в первом среднем весе Тим Цзю (21-0) поделился ожиданиями от предстоящего боя с американцем Тони Харрисоном (29-3).

«Харрисон был наилучшим доступным вариантом, — отметил Цзю FightHype. — Я на том этапе карьеры, когда мне уже все равно, кто стоит передо мной. Я готов уничтожить их всех. В каждом бою все поставлено на кон. Ты в одном ударе от того, чтобы упасть на дно. Все поставлено на кон и является авантюрой, но это то, чем я занимаюсь. Это бокс, это часть моей карьеры. В первую очередь, я боец.

Я думаю, что Австралия просто сойдет с ума. Я не дрался на родине почти полтора года, и знаю, что это будет грандиозное шоу. Это важный для всей Австралии бой, и это особый момент в моей карьере. У меня так много преданных фанатов, так что я думаю, что почувствую сумасшедшую атмосферу. Но самая большая проблема для Харрисона — это не фанаты, а я».

Цзю и Харрисон встретятся 12 марта в Австралии. Бой пройдет за временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе.

Тим Цзю
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