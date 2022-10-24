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Сегодня, 12:28

Тим Цзю подтвердил, что его отец Костя Цзю приедет на бой с Джермеллом Чарло

Давид Хачатрян

Обязательный претендент на титулы в первом среднем весе Тим Цзю (21-0) заявил, что вскоре он отправится на сборы в США, а также подтвердил, что его отец, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю (31-2), прилетит на бой с абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе Джермеллом Чарло (35-1).

«Тяжело находиться вдали от близких, но в конце концов это того стоит, — отметил Цзю в интервью Fight Hub TV. — Завоевать четыре пояса, что может быть лучше? Мой отец очень занятой человек, но он приедет на мой бой. Я хочу, чтобы он был именно на этом поединке».

Цзю подерется с Чарло 28 января 2023 года. Бой пройдет за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе.

Бокс
Костя Цзю
Тим Цзю
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