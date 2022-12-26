Тим Цзю прокомментировал нокдаун в бою с Гауша

Во время интервью обязательного претендента на титулы в первом среднем весе Тима Цзю (21-0) ведущий Showtime спросил, сможет ли Цзю справиться с «атлетизмом и талантом Чарло», если упадет в нокдаун так же, как в бою с Терреллом Гауша (22-3).

«В том бою я ведь все-таки победил, так? — ответил Цзю. — Если бы я проиграл, я бы понял критику в свой адрес. Но я выиграл, так что не могу комментировать этот вопрос.

Я не получил большого урона, когда упал. После нокдауна я доминировал до конца боя. Террелл Гауша не какой-то бомжара. Он талантливый боксер, который ездил на Олимпиаду. У него была отличная карьера. Знаете, ведь и Тайсон Фьюри падал. Многие люди падали и поднимались. Что бы жизнь тебе не преподнесла, ты должен быть готов встать на ноги. Таков мой менталитет».

Джермелл Чарло (35-1) получил травму и его бой с Цзю отложен. Поединок должен был состояться 28 января 2023 года в Лас-Вегасе, США.