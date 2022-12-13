Тим Цзю: «В моем углу в бою с Чарло будут три поколения Цзю»

Обязательный претендент на титулы в первом среднем весе Тим Цзю (21-0) заявил, что в его углу на предстоящем поединке с Джермеллом Чарло (35-1) будут его дедушка, отец и брат.

«Ему [отцу] тяжело смотреть, как тот, кого он любит, дерется на ринге, — сказал Тим в интервью Fox Sports. — Отец будет в моем углу. Но перед этим у нас состоится разговор. В последний раз он был в моем углу, когда я был мальчиком. Но сейчас все по-другому. Я сам себе на уме. Я сам всего добился.

Будет круто [видеть] в углу дедушку, отца и брата. Три поколения Цзю в одном углу! Они будут знать, что я чувствую, и это меня успокаивает. Многие боксеры выходят с рэперами или какими-то крытыми звездами. Я пойду на ринг с воинами!»

Цзю подерется с Чарло 28 января 2023 года. Бой пройдет за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе.

Тим Цзю — сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю.