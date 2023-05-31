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Сегодня, 15:12

Тим Цзю о том, что на него напала собака: «Все обошлось»

Давид Хачатрян
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Временный чемпион WBO в первом среднем весе Тим Цзю (22-0) заявил, что серьезно не пострадал после нападения собаки.

«Я чувствую себя отлично. Ничего серьезного не произошло. Да, был небольшой инцидент в прошлые выходные, но все обошлось. Спасибо всем за сообщения поддержки, я реально ценю это, но все отлично. 17 июня бой в силе. Ничего не изменилось. Я никогда не говорил, что бой отменен или перенесен. Я готов», — сказал Цзю в соцсетях.

Цзю подерется с мексиканцем Карлосом Окампо (34-2) 18 июня в Австралии.

Цзю в прошлом бою нокаутировал Тони Харрисона (29-4) в девятом раунде и завоевал временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе. Бой состоялся 12 марта в Сиднее, Австралия.

Окампо прошлый бой проиграл Себастьяну Фундоре (20-1) единогласным решением судей (111-117, 110-118, 109-119). Бой состоялся 8 октября 2022-го в Карсоне, США.

Бокс
Тим Цзю
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