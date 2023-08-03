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Сегодня, 10:56

Тим Цзю станет чемпионом по версии WBO 30 сентября

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1) будет лишен титула WBO, когда выйдет на ринг с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (59-2). Об этом сообщила Всемирная боксерская организация.

В свою очередь временный чемпион WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-0) автоматически станет полноправным чемпионом WBO. Если поединок Чарло и Альвареса сорвется, то Цзю будет объявлен чемпионом WBO раньше 30 сентября. Цзю должен был подраться с Чарло в начале года, но поединок был отменен, так как американец получил травму руки.

Чарло и Альварес проведут бой 30 сентября в Лас-Вегасе, США.

Тим Цзю
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