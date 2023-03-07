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7 марта, 23:30

Тим Цзю — Тони Харрисон: где смотреть прямую трансляцию боя 12 марта

Галина Глазко
Тим Цзю.
Фото Соцсети
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В ночь на 12 марта 2023 года на арене Qudos Bank Arena в Сиднее, Австралия, пройдет боксерский вечер. В главном бою за титул временного чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе сразятся австралиец с российскими корнями Тим Цзю (21-0) и американец Тони Харрисон (29-3-1). .

Поединок начнется после 05.00 по московскому времени.

В прямом эфире бой посмотреть можно будет на федеральном спортивном телеканале, канале «Матч Боец» и сайте matchtv.ru.

Тим Цзю занимает первую строчку в топ-15 первого среднего веса. Изначально сын легендарного Кости Цзю должен был сразится с чемпионом Джермеллом Чарло, но бой отменился из-за травмы руки у американца. В результате был организован поединок Цзю с Харрисоном за временный пояс.

Бокс
Тим Цзю
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